$!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Enrique de 30 años de edad fue asesinado a balazos tras ser perseguido y atacado en el fraccionamiento Finisterra, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 20:30 horas de este domingo 4 de enero.

De acuerdo con la versión preliminar en el lugar de los hechos, el hombre fue agredido a las afueras de su domicilio, comenzó una persecución y lo alcanzaron.