Seguridad
|
Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán

El homicidio se habría cometido mediante una persecución por varios metros desde el domicilio de la víctima
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/01/2026 21:42
04/01/2026 21:42

Un hombre identificado como Enrique de 30 años de edad fue asesinado a balazos tras ser perseguido y atacado en el fraccionamiento Finisterra, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 20:30 horas de este domingo 4 de enero.

De acuerdo con la versión preliminar en el lugar de los hechos, el hombre fue agredido a las afueras de su domicilio, comenzó una persecución y lo alcanzaron.

  • $!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán

El cadáver del varón quedó tendido sobre la calle Cruz Medina, en el cruce con la calle José María Vasconcelos.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano para asegurar, y posteriormente arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube