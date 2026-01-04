$!Asesinan a balazos a un hombre en fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Enrique de 30 años de edad fue asesinado a balazos tras ser perseguido y atacado en el fraccionamiento Finisterra, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.
Los hechos se reportaron alrededor de las 20:30 horas de este domingo 4 de enero.
De acuerdo con la versión preliminar en el lugar de los hechos, el hombre fue agredido a las afueras de su domicilio, comenzó una persecución y lo alcanzaron.
El cadáver del varón quedó tendido sobre la calle Cruz Medina, en el cruce con la calle José María Vasconcelos.
Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano para asegurar, y posteriormente arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.