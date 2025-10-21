$!Asesinan a balazos a un hombre en Infonavit Cañadas, Culiacán

La víctima, aún sin identificar, es de complexión delgada, tez morena, y vestía playera gris y pantalón de mezclilla azul.

CULIACAN._ Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos la noche de este martes 21 de octubre en la colonia Infonavit Cañadas.

Según los informes, alrededor de las 21:00 horas se encontraba sobre la calle Sierra Madre Occidental, entre Cerro Mautal y Cerro de la Silla, cuando fue atacado por sujetos armados que huyeron del lugar.

Vecinos llamaron al 9-1-1 tras escuchar los disparos. Policías municipales acudieron al sitio y paramédicos de Gerum Rescate y Salvamento confirmaron la muerte del hombre.

El área fue acordonada por agentes preventivos, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizan las diligencias correspondientes.