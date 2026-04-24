$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia 6 de Enero en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida tras ser blanco de una agresión con proyectiles de arma de fuego durante la mañana de este viernes en el sector 6 de Enero, en la capital del estado.
El hecho se registró aproximadamente a las 10:30 horas sobre la calle Concepción Ocaranza, en el tramo comprendido entre Rey Melchor y Álvaro Obregón, donde la víctima quedó sin vida en la vía pública.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio como primeros respondientes y, al localizar a la persona con múltiples heridas, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Al llegar, los socorristas confirmaron que el civil ya no presentaba signos vitales.
En el área del ataque, las autoridades aseguraron diversos casquillos de grueso calibre como evidencia del crimen.
Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido establecida por las autoridades correspondientes.
El perímetro fue acordonado por los efectivos federales en espera del personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.