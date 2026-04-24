$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia 6 de Enero en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida tras ser blanco de una agresión con proyectiles de arma de fuego durante la mañana de este viernes en el sector 6 de Enero, en la capital del estado.

El hecho se registró aproximadamente a las 10:30 horas sobre la calle Concepción Ocaranza, en el tramo comprendido entre Rey Melchor y Álvaro Obregón, donde la víctima quedó sin vida en la vía pública.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio como primeros respondientes y, al localizar a la persona con múltiples heridas, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Al llegar, los socorristas confirmaron que el civil ya no presentaba signos vitales.