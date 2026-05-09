$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Antonio Toledo Corro

Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 9 de mayo, en las calles de la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:45 horas, sobre la calle Mina De Pánuco, casi esquina con la avenida Patria.

Ahí, sobre la banqueta, estaba sentada la persona cuando fue agredida a tiros por la espalda y quedó tendido boca arriba.