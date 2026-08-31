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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán

La víctima no era residente del inmueble. Trascendió que llegó al sitio a bordo de una motocicleta blanca de trabajo, la cual quedó estacionada frente a la vivienda junto con un casco negro
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/08/2026 14:59
31/08/2026 14:59

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este lunes cuando se encontraba en el acceso a una vivienda de la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán.

El homicidio ocurrió alrededor de las 13:45 horas sobre la calle Mina El Peñón Blanco, entre Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre.

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La víctima no fue identificada en el lugar. De acuerdo con información recabada en la zona, el hombre no era residente del inmueble. Trascendió que llegó al sitio a bordo de una motocicleta blanca de trabajo, la cual quedó estacionada frente a la vivienda junto con un casco negro.

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Tras recibir el reporte de disparos, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal se movilizaron al sector. Al llegar, localizaron al hombre tendido en la entrada principal de una vivienda de fachada blanca.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate Urbano y Urgencias Básicas acudieron para brindarle atención, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acordonó el lugar y realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios, identificar a la víctima y establecer cómo ocurrió el homicidio.

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