$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este lunes cuando se encontraba en el acceso a una vivienda de la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán.
El homicidio ocurrió alrededor de las 13:45 horas sobre la calle Mina El Peñón Blanco, entre Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre.
La víctima no fue identificada en el lugar. De acuerdo con información recabada en la zona, el hombre no era residente del inmueble. Trascendió que llegó al sitio a bordo de una motocicleta blanca de trabajo, la cual quedó estacionada frente a la vivienda junto con un casco negro.
Tras recibir el reporte de disparos, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal se movilizaron al sector. Al llegar, localizaron al hombre tendido en la entrada principal de una vivienda de fachada blanca.
Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate Urbano y Urgencias Básicas acudieron para brindarle atención, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Personal de la Fiscalía General del Estado acordonó el lugar y realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios, identificar a la víctima y establecer cómo ocurrió el homicidio.