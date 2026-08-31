$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este lunes cuando se encontraba en el acceso a una vivienda de la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán.

El homicidio ocurrió alrededor de las 13:45 horas sobre la calle Mina El Peñón Blanco, entre Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre.