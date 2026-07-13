$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

El ataque fue reportado alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Francisco J. Múgica y Enrique Recio, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 13 de julio en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a un hombre tendido debajo de un automóvil Renault sedán de color negro, con múltiples heridas de bala. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por civiles armados que, tras dispararle en repetidas ocasiones, escaparon con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios balísticos y demás evidencias relacionadas con el crimen, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.