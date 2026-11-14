$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Azteca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado en la colonia Azteca.

El hecho se registró a las 06:50 horas sobre la calle Adolfo López Mateos de la mencionada colonia.

Versiones en el lugar indican que hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon a quemarropa contra la víctima.