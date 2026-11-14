$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Azteca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado en la colonia Azteca.
El hecho se registró a las 06:50 horas sobre la calle Adolfo López Mateos de la mencionada colonia.
Versiones en el lugar indican que hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon a quemarropa contra la víctima.
Tras el ataque, el hombre agredido presentó dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho; fue valorado por paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo, quienes trataron de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
El lugar fue acordonado por policías municipales, Guardia Nacional, Marina y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.