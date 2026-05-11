$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 11 de mayo en calles de la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 17:20 horas frente a un domicilio ubicado en el cruce de la calle Primera y la avenida Cerro Baymena.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba sobre la banqueta cuando civiles armados se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras el hombre quedó gravemente herido tendido sobre el suelo.

En la escena quedaron varios casquillos percutidos esparcidos sobre la vía pública, los cuales fueron asegurados posteriormente por las autoridades.