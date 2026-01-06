$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Hernán “N” fue privado de la vida a balazos al mediodía de este martes en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

La agresión ocurrió sobre la calle De la Memoria, en el cruce con la avenida General Rodolfo Fierro, alrededor de las 14:20 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba afuera de un domicilio, a un costado de una tienda de abarrotes, cuando al menos un sujeto armado llegó al lugar y le disparó.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención; sin embargo, al arribar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.