$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia El Mirador en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego la tarde de este lunes en las inmediaciones de la colonia El Mirador, en la capital de Sinaloa.

El incidente se registró sobre la calle Guadalupe Rojo viuda de Alvarado, en la intersección de calle Leo y Cáncer, cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa de color plateado, alrededor de las 13:50 horas de este lunes 1 de junio.