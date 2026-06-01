$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia El Mirador en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego la tarde de este lunes en las inmediaciones de la colonia El Mirador, en la capital de Sinaloa.
El incidente se registró sobre la calle Guadalupe Rojo viuda de Alvarado, en la intersección de calle Leo y Cáncer, cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa de color plateado, alrededor de las 13:50 horas de este lunes 1 de junio.
La víctima, quien hasta el momento permanece sin ser identificada de forma oficial, vestía una camisa negra y un pantalón de mezclilla azul.
De acuerdo con reportes de personas que presenciaron el hecho, en el sitio se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Al acercarse al punto del ataque, los testigos localizaron al conductor tendido boca abajo sobre el pavimento, justo a un costado de la unidad motriz, lo que indica que intentó descender del vehículo para ponerse a salvo de la agresión.
El automóvil presenta diversos impactos de bala concentrados en la carrocería del lateral izquierdo.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de delimitar el perímetro y resguardar la escena para preservar las evidencias del crimen.