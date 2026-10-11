$!Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia El Roblito, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado con arma de fuego este domingo 11 de octubre en la Colonia El Roblito.
La víctima, aún no ha sido identificada, al parecer se encontraba dentro de su domicilio cuando una persona llegó y le disparó, para posteriormente salir corriendo.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 horas en la Calle Aldama y Usumacinta, cerca del sector de la Colonia Insurgentes, donde el sábado fue asesinado Olegario “N”, de 25 años.
Familiares pidieron el apoyo de las autoridades y Cruz Roja para que la persona fuera auxiliada, pero al llegar paramédicos confirmaron que no tenía ya signos vitales.
De acuerdo a vecinos de zonas aledañas, escucharon detonaciones pero desconocían qué ocurrió, solo vieron el paso de corporaciones de seguridad.
Con este hecho, van tres homicidios en octubre en Escuinapa, dos de los cuales se dieron el sábado, siendo una de las víctimas una mujer.