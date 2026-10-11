$!Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia El Roblito, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado con arma de fuego este domingo 11 de octubre en la Colonia El Roblito.

La víctima, aún no ha sido identificada, al parecer se encontraba dentro de su domicilio cuando una persona llegó y le disparó, para posteriormente salir corriendo.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 horas en la Calle Aldama y Usumacinta, cerca del sector de la Colonia Insurgentes, donde el sábado fue asesinado Olegario “N”, de 25 años.