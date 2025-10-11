$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado 11 de octubre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El homicidio se reportó poco antes de las 20:00 horas a un costado de la avenida Ejército Nacional, en el cruce con la calle Plan de San Luis.

La víctima se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien llevaba puesto una camisa negra, un pantalón de mezclilla azul y tenis oscuros.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades de seguridad para dar fe del hecho.