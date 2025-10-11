$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado 11 de octubre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.
El homicidio se reportó poco antes de las 20:00 horas a un costado de la avenida Ejército Nacional, en el cruce con la calle Plan de San Luis.
La víctima se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien llevaba puesto una camisa negra, un pantalón de mezclilla azul y tenis oscuros.
Una llamada al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades de seguridad para dar fe del hecho.
Elementos del Ejército Mexicano fueron quienes se aproximaron y en el lugar localizaron al hombre sin signos vitales, recostado bocabajo, con las manos atadas y heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Los efectivos delimitaron una zona con la cinta de precaución y se desplegaron alrededor para vigilar la zona.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial llegaron para realizar los trabajos de campo y salvar evidencias del homicidio, mientras los agentes policiales de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Al finalizar con los trabajos, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.