$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán

CULIACAN. _ Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes mientras se encontraba en la vía pública de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Leobardo Jair, de 29 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Nakayama.

De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió sobre la calle Esteban Baca Calderón, entre las avenidas Ciro Ceballos y Joaquín Berlanga, donde sujetos armados abrieron fuego en su contra cuando estaba junto a un automóvil sedán blanco estacionado. Tras la agresión, el hombre quedó tendido sobre la banqueta.