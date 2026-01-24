$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia La Puerta, en Culiacán

La víctima no ha sido identificada, pero se trata de un varón de tez clara, quien vestía una playera manga corta color verde olivo, pantalón de mezclilla azul y traía calcetines blancos, sin calzado.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este sábado por las calles de la colonia La Puerta, en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

La víctima fue abandonada sobre de uno de los carriles de la Calzada del Ecuador, en medio de una zona enmontada, en la intersección con la calle Magisterio Nacional.

Vecinos reportaron el homicidio cerca de las 20:30 horas, lo que generó una movilización por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron y acordonaron la zona.

Autoridades mantienen vigilancia en el lugar, mientras la Fiscalía General del Estado despliega las diligencias correspondientes y procesa la escena.