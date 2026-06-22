$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 22 de junio cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el bulevar San Ángel, a la altura de la colonia Las Coloradas, en el sector sureste de Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones mientras transitaba por dicha vialidad.
Fue en el cruce del bulevar San Ángel y la calle Abedules donde elementos del Ejército Mexicano localizaron al hombre tendido sobre el pavimento, junto a la motocicleta que conducía.
Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
La víctima permanece sin identificar. De manera preliminar, fue descrita como un hombre de complexión delgada que vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una camisa de color oscuro.
Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades acordonaron la zona para preservar la escena y permitir el trabajo de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.
Además del cuerpo, la motocicleta en la que viajaba el hombre fue asegurada como parte de las investigaciones. Posteriormente sería trasladada a una pensión mientras continúan las diligencias para esclarecer el homicidio.