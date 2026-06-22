$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 22 de junio cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el bulevar San Ángel, a la altura de la colonia Las Coloradas, en el sector sureste de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones mientras transitaba por dicha vialidad.

Fue en el cruce del bulevar San Ángel y la calle Abedules donde elementos del Ejército Mexicano localizaron al hombre tendido sobre el pavimento, junto a la motocicleta que conducía.