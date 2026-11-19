CULIACÁN._ Un hombre llamado Ricardo, de 47 años de edad, murió tras ser atacado a balazos durante la tarde-noche de este jueves 19 de noviembre en la Colonia Libertad, al poniente de Culiacán. La víctima, presuntamente vecina del mismo sector, cayó sobre la banqueta por la calle De Los Constituyentes o La 20, y junto a su cuerpo los agresores abandonaron una cartulina blanca con un mensaje presuntamente atribuido al crimen organizado.

Los hechos ocurrieron afuera de un domicilio entre las calles Carlos María Esquerro e Ignacio Ramos Praslow, alrededor de las 19:30 horas. En el lugar fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma de fuego, y la víctima quedó tendida bocarriba en la vía pública.