$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como César Antonio fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
Los hechos se reportaron cerca de las 18:30 horas sobre la calle Mariano Matamoros, esquina con la calle Rey Baltazar.
La víctima se encontraba sobre la banqueta, afuera de un domicilio, cuando fue atacado a tiros.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron para darle atención de primeros auxilios, sin embargo, minutos después confirmaron que ya había muerto.
La zona fue asegurada por elementos de Guardia Nacional, a la espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado procesen la escena e inicien las investigaciones del caso.