$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como César Antonio fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

Los hechos se reportaron cerca de las 18:30 horas sobre la calle Mariano Matamoros, esquina con la calle Rey Baltazar.

La víctima se encontraba sobre la banqueta, afuera de un domicilio, cuando fue atacado a tiros.