Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán

La víctima, identificada como César Antonio, fue atacada la tarde de este viernes cuando se encontraba a las afueras de un domicilio
Noroeste/Redacción
09/01/2026 19:50
CULIACÁN._ Un hombre identificado como César Antonio fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

Los hechos se reportaron cerca de las 18:30 horas sobre la calle Mariano Matamoros, esquina con la calle Rey Baltazar.

La víctima se encontraba sobre la banqueta, afuera de un domicilio, cuando fue atacado a tiros.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron para darle atención de primeros auxilios, sin embargo, minutos después confirmaron que ya había muerto.

La zona fue asegurada por elementos de Guardia Nacional, a la espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado procesen la escena e inicien las investigaciones del caso.

