SALVADOR ALVARADO. _ Un hombre de aspecto joven fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 20 de noviembre en la colonia Magisterio, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

La víctima, quien permanece en calidad de desconocida, fue localizada sin vida en la esquina de las calles Gabriel M. López y Rafael Ramírez, a espaldas de una agencia automotriz ubicada en el entronque de la carretera Guamúchil-Angostura y el bulevar Francisco Labastida Ochoa.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre tendido e inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja. Sin embargo, al revisar a la víctima, estos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hombre vestía pantalón de mezclilla negro, camiseta negra y sudadera azul. También llevaba huaraches negros y una gorra. Entre sus pertenencias no fueron encontrados documentos que permitieran establecer su identidad.