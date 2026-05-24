$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Periodistas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este domingo 24 de mayo en calles de la colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El crimen ocurrió sobre la calle Laguna Salada, en el cruce con el bulevar Xicoténcatl, justo en la misma vialidad donde el pasado lunes fueron atacadas otras dos personas que posteriormente murieron a consecuencia de las agresiones.

El reporte fue emitido alrededor de las 10:00 horas al número de emergencias 911, luego de que vecinos informaron sobre una persona tirada sobre el pavimento con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio como primeros respondientes y, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.