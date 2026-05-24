$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Periodistas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este domingo 24 de mayo en calles de la colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán.
El crimen ocurrió sobre la calle Laguna Salada, en el cruce con el bulevar Xicoténcatl, justo en la misma vialidad donde el pasado lunes fueron atacadas otras dos personas que posteriormente murieron a consecuencia de las agresiones.
El reporte fue emitido alrededor de las 10:00 horas al número de emergencias 911, luego de que vecinos informaron sobre una persona tirada sobre el pavimento con heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio como primeros respondientes y, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido revelada oficialmente; sin embargo, fue descrito como un hombre de complexión regular a robusta y tez morena.
La víctima vestía camisa color azul marino con una imagen en el pecho de color blanco, pantalón de mezclilla azul claro y tenis oscuros.
La zona fue acordonada por elementos militares para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.
Posteriormente, personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los exámenes de ley.
Con este caso, suman al menos tres ataques armados registrados en un lapso de seis días sobre la misma calle Laguna Salada. En los tres hechos, las víctimas terminaron falleciendo: dos murieron en el lugar y una más perdió la vida horas después en un hospital.