$!Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia Progreso, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Juan Andrés “N”, de 41 años, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 12 de marzo en un domicilio ubicado en la Colonia Progreso, al sur de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 16:30 horas entre las calles Colinas de Granate y los Ayales.

Un reporte sobre una persona aparentemente sin signos vitales generó la movilización de elementos de seguridad hacia el sector. Al llegar al sitio, autoridades localizaron a la víctima tirada en la esquina de una vivienda con heridas producidas por arma de fuego. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con testigos de la zona, momentos antes se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego, con las que presuntamente fue atacado el hombre. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, tenis y una camisa oscura; además fue descrita como una persona de complexión robusta y tez morena.