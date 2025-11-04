$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán

La víctima fue identificada como Carlos Danilo, quien sufrió la agresión a las afueras de un domicilio, y cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 4 de noviembre en la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán.

El atentado ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida Abedul, entre las calles Pirul y Roble, del sector mencionado.

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Culiacán atendieron el hecho y acordonaron la zona.

Con este hecho, suman nueve asesinatos en distintos hechos durante la jornada de este 4 de noviembre. Siete de ellos han ocurrido en Culiacán, otro más en Eldorado y otro en Rosario.