$!Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida dejó un ataque con disparos de arma de fuego en la Colonia Ramón F. Iturbe.
El ataque armado se reportó a las 15:30 sobre la Avenida Salvador Robles Quintero y bajo el puente de la Avenida Múnich.
Según testigos, hombres armados descendieron de una camioneta Ford Ecosport y dispararon contra su víctima sin mediar palabra, dejándolo tendido sobre la banqueta.
Policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero al valorar a la víctima ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada por los agentes municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al momento el occiso se encuentra sin identificar.