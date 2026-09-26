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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán

Hombres armados descendieron de una camioneta y dispararon contra la víctima bajo el puente de la Avenida Múnich; permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2026 17:51
26/09/2026 17:51

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida dejó un ataque con disparos de arma de fuego en la Colonia Ramón F. Iturbe.

El ataque armado se reportó a las 15:30 sobre la Avenida Salvador Robles Quintero y bajo el puente de la Avenida Múnich.

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Según testigos, hombres armados descendieron de una camioneta Ford Ecosport y dispararon contra su víctima sin mediar palabra, dejándolo tendido sobre la banqueta.

Policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero al valorar a la víctima ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada y resguardada por los agentes municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al momento el occiso se encuentra sin identificar.

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