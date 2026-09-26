$!Asesinan a balazos a un hombre en la Colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida dejó un ataque con disparos de arma de fuego en la Colonia Ramón F. Iturbe. El ataque armado se reportó a las 15:30 sobre la Avenida Salvador Robles Quintero y bajo el puente de la Avenida Múnich.

Según testigos, hombres armados descendieron de una camioneta Ford Ecosport y dispararon contra su víctima sin mediar palabra, dejándolo tendido sobre la banqueta. Policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero al valorar a la víctima ya no contaba con signos vitales.