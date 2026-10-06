$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán

Un hombre identificado como José Luis, de aproximadamente 40 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este martes por las calles de la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte de las autoridades el atentado ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este 6 de octubre, sobre la calle Palenque en donde la víctima fue localizada sin vida.

De manera preliminar se dio a conocer que un sujeto abordo de una motocicleta se acercó a José Luis y le disparó en diversas ocasiones hasta provocarle la muerte.