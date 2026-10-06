$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán

Un hombre identificado como José Luis, de aproximadamente 40 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este martes por las calles de la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán.
De acuerdo con el reporte de las autoridades el atentado ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este 6 de octubre, sobre la calle Palenque en donde la víctima fue localizada sin vida.
De manera preliminar se dio a conocer que un sujeto abordo de una motocicleta se acercó a José Luis y le disparó en diversas ocasiones hasta provocarle la muerte.
Su cadáver quedó tendido sobre la vía pública, en la esquina con la calle Tula, junto a un vehículo que se encontraba estacionado.
El fallecido fue reconocido en el lugar por sus familiares, y al momento del ataque vestía una playera de color azul celeste con estampado rojo y letras blancas, era de complexión delgada, tez morena y tenía un cabello canoso.
Personal del Ejército Mexicano se encargó del acordamiento de la escena del crimen para poner la disposición de Fiscalía General del Estado y se realizan las diligencias correspondientes antes de su traslado al Servicio Médico Forense.