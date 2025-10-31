$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán

Una llamada emitida al número de emergencias 911 sobre un hombre herido de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

El hecho se reportó alrededor de las 21:50 horas en la calle Cosmos, entre Cuauhtémoc y Quetzalcóatl.

La víctima fue identificada como Paul Alejandro “N”, de 40 años de edad.

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre la noche de este viernes 31 de octubre en una de las calles de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal arribaron al punto y encontraron a la persona tendida bocabajo en la banqueta con múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Fue hasta que llegó un grupo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana cuando se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Estos mismos refirieron que las heridas no eran visibles desde la parte trasera del cuerpo, es decir, que fue agredido a tiros de enfrente.

Se desconocen más detalles sobre cómo ocurrió el homicidio y el posible paradero de los responsables.

La zona fue delimitada con cinta amarilla de precaución para facilitar las labores de peritos y agentes de la Fiscalía General de Estado, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias y labores de campo.

Asimismo, en la zona fueron asegurados múltiples casquillos percutidos, dejando indicios de que el ataque ocurrió en el lugar.

El cuerpo fue transportado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los exámenes de necropsia y seguir con las investigaciones para determinar como ocurrió el asesinato.