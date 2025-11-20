$!Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Vicente Guerrero, en Culiacán

La mañana de este jueves 20 de noviembre un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Vicente Guerrero, en el sector oriente de la ciudad.

El homicidio ocurrió en el cruce de la calle Miguel Hidalgo con la Calzada de los Sabinos, alrededor de las 7:40 horas.

La víctima permanece sin identificar, solo se conoce que es un varón de aspecto adulto joven, que vestía un pantalón de mezclilla color azul y playera roja.