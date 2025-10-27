$!Asesinan a balazos a un hombre en la orilla de la carretera Culiacán-Eldorado, en el campo El Diez

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado un hombre durante la noche de este lunes 27 de octubre a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en las inmediaciones del campo El Diez, en la ciudad capital del estado.
La víctima fue identificada como Juan Alberto, quien contaba con 32 años de edad y quien despachaba de jornalero.
El hecho se reportó poco antes de las 19:00 horas, frente a un local en renta y cerca de un expendio de cervezas que se ubica en la calle Rubén Jaramillo.
Un reporte anónimo emitido al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona asesinada fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Guardia Nacional los que arribaron para dar fe del hecho.
En el lugar, una zona de terracería, encontraron al hombre recostado boca arriba y con múltiples impactos de bala en el cuerpo, sobre todo en la zona del estómago, donde incluso quedaron expuestas las vísceras intestinales.
Cabe señalar que se desconocen detalles sobre cómo ocurrió el homicidio, así como el paradero de los posibles responsables.
La zona fue delimitada mientras los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial ingresaban para llevar a cabo las labores de campo.
Los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias y al final ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.