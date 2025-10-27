$!Asesinan a balazos a un hombre en la orilla de la carretera Culiacán-Eldorado, en el campo El Diez

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado un hombre durante la noche de este lunes 27 de octubre a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en las inmediaciones del campo El Diez, en la ciudad capital del estado.

La víctima fue identificada como Juan Alberto, quien contaba con 32 años de edad y quien despachaba de jornalero.

El hecho se reportó poco antes de las 19:00 horas, frente a un local en renta y cerca de un expendio de cervezas que se ubica en la calle Rubén Jaramillo.