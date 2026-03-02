$!Asesinan a balazos a un hombre en la periferia de Culiacán

Asesinado a balazos fue hallado un hombre la tarde de este lunes en un camino de terracería de la colonia Cumbre del Águila, en la periferia nororiente de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 17:30 horas en la calle Valle Verde, en el cruce con una calle sin nombre. Un reporte sobre una persona con heridas de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano llegaron al sitio, no obstante al revisar a la víctima se percataron que ya no contaba con signos vitales y que tenía lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.
Los efectivos lo describieron como un varón de aproximadamente 50 años de edad, el cual tenía puesto un pantalón de mezclilla y camisa negra.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, pues ninguno de los vecinos pudo identificarlo y de momento no llegaron familiares para reconocerlo. Será en su ingreso a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se podrá acudir para reclamarlo oficialmente.
Al lugar de los hechos arribaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para trabajar en la escena y seguir con las diligencias.
Cabe mencionar que tampoco se registró la detención de los posibles responsables, incluso se desconoce su paradero.