$!Asesinan a balazos a un hombre en la periferia de Culiacán

Asesinado a balazos fue hallado un hombre la tarde de este lunes en un camino de terracería de la colonia Cumbre del Águila, en la periferia nororiente de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 17:30 horas en la calle Valle Verde, en el cruce con una calle sin nombre. Un reporte sobre una persona con heridas de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano llegaron al sitio, no obstante al revisar a la víctima se percataron que ya no contaba con signos vitales y que tenía lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.