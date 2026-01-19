$!Asesinan a balazos a un hombre en la periferia de la Colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

A balazos fue privado de la vida un hombre durante la tarde de este lunes en una calle de la colonia Renato Vega Amador, al suroriente de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas en la calle Águila, en el cruce con la calle Abedules, en la periferia de la colonia.
Elementos del Ejército Mexicano actuaron como primeros respondientes y acordonaron la zona al encontrar a la víctima sin señales de vida y con heridas de bala.
Vecinos refieren que se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego, sin embargo se desconoce las características de los responsables y su paradero.
La víctima no ha sido identificada pero lo describen como un masculino de complexión delgada y tez morena, el cual tenía puesto una camisa roja, sport negro y huaraches.
La zona quedó bajo resguardo por los efectivos mientras personal de la Fiscalía General del Estado ingresó a la escena para llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.