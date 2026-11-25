MAZATLÁN._ Sin vida dejan a un hombre tras un ataque armado registrado en la puerta de su domicilio, en la colonia Colosio Sí.
El ataque se registró a las 16:30 horas, en la calle Kino Viejo de dicha colonia.
Según versiones, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta un domicilio y dispararon contra un hombre que se encontraba en la puerta de su casa.
Tras el ataque, Víctor Manuel “N”, como fue identificado, de 28 años de edad, quedó sin vida.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército, quienes fueron los primeros respondientes.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Semefo por personal de la funeraria en turno.