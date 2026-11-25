MAZATLÁN._ Sin vida dejan a un hombre tras un ataque armado registrado en la puerta de su domicilio, en la colonia Colosio Sí.

El ataque se registró a las 16:30 horas, en la calle Kino Viejo de dicha colonia.

Según versiones, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta un domicilio y dispararon contra un hombre que se encontraba en la puerta de su casa.

Tras el ataque, Víctor Manuel “N”, como fue identificado, de 28 años de edad, quedó sin vida.