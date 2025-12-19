$!Asesinan a balazos a un hombre en la Renato Vega Amador, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este viernes por las calles de la colonia Renato Vega Amador, al oriente de Culiacán.
Hasta el momento no ha sido revelada la identidad ni características físicas de la víctima, únicamente se ha informado que es un varón adulto.
El ataque armado se reportó cerca de las 13:20 horas de este 19 de diciembre, en el cruce de la calle Cedro y la calle Tigre, cerca de la calle León.
Según primeros reportes, la víctima transitaba a pie sobre el camino de terracería, cuando fue perseguido y atacado a balazos por sujetos desconocidos, hasta alcanzarlo en la esquina de las calles Cedro y Tigre.
Personal del Ejército Mexicano aseguró y acordonó el área, y minutos más tarde arribó el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.