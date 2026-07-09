Seguridad
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Ataque directo

Asesinan a balazos a un hombre en Las Coloradas, al sur de Culiacán

La persona permanece sin identificar, y quedó tendida sin vida frente a un domicilio en la zona baja de un camino desnivel, entre la maleza
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/07/2026 15:19
09/07/2026 15:19

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 9 de julio, en una brecha de terracería en la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán.

La persona permanece sin identificar, y quedó tendida sin vida frente a un domicilio en la zona baja de un camino desnivel, entre la maleza.

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El sitio del homicidio fue a la orilla de la calle San Martín, cerca de la avenida Sauces, tras un reporte a las autoridades a las 14:00 horas.

Personal militar acudió y, al confirmar el hallazgo del homicidio, sitió el lugar y acordonó para preservar los indicios.

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Posterior a ello, agentes de Fiscalía General del Estado arribaron a desplegar las diligencias de campo y reunir evidencias para investigar el hecho.

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