$!Asesinan a balazos a un hombre en Las Coloradas, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 9 de julio, en una brecha de terracería en la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán.
La persona permanece sin identificar, y quedó tendida sin vida frente a un domicilio en la zona baja de un camino desnivel, entre la maleza.
El sitio del homicidio fue a la orilla de la calle San Martín, cerca de la avenida Sauces, tras un reporte a las autoridades a las 14:00 horas.
Personal militar acudió y, al confirmar el hallazgo del homicidio, sitió el lugar y acordonó para preservar los indicios.
Posterior a ello, agentes de Fiscalía General del Estado arribaron a desplegar las diligencias de campo y reunir evidencias para investigar el hecho.