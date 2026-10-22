$!Asesinan a balazos a un hombre en Loma de Rodriguera, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como José Ismael “N”, de 42 años, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la Colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

La víctima habría sido interceptada mientras se disponía a subir a su vehículo estacionado a un lado de una tienda de conveniencia, por la prolongación norte de la Avenida Álvaro Obregón.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a las 22:00 horas del 21 de octubre, y al llegar las autoridades confirmaron que ya no presentaba signos vitales.