$!Asesinan a balazos a un hombre en Loma de Rodriguera, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como José Ismael “N”, de 42 años, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la Colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.
La víctima habría sido interceptada mientras se disponía a subir a su vehículo estacionado a un lado de una tienda de conveniencia, por la prolongación norte de la Avenida Álvaro Obregón.
Los hechos fueron reportados a las autoridades a las 22:00 horas del 21 de octubre, y al llegar las autoridades confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
José Ismael, quien vestía una playera tinta, pantalón de mezclilla azul y calzado negro, quedó tendido bocabajo junto a un vehículo blanco de modelo antiguo.
En el lugar fueron asegurados casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados por peritos, quienes procesaron el área previo a llevar el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense para practicar la autopsia de ley.