$!Asesinan a balazos a un hombre en pleno Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 13 de noviembre en pleno primer cuadro de Culiacán, en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad. El homicidio se registró alrededor de las 13:30 horas, en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Miguel Hidalgo, en el Centro, donde la víctima quedó tendida boca abajo sobre la vía pública.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo y acordonaron varias cuadras a la redonda, desde la calle Ángel Flores hasta Mariano Escobedo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Se trata de un hombre adulto cuyo cuerpo permaneció cubierto con una sábana azul, por lo que no fue posible apreciar sus características físicas ni la vestimenta que llevaba.

En el sitio se concentraron elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, mientras que personal de investigación y periciales de la Fiscalía General del Estado realizaría las diligencias correspondientes. El asesinato ocurrió casi de manera simultánea a un ataque armado contra un hombre de 27 años y su hijo de 3 años, quienes resultaron heridos de bala en la colonia Esperanza, también en Culiacán.

Este nuevo hecho de violencia se registró en medio del operativo de seguridad desplegado en el sector Centro, tras la realización de la Feria Internacional del Libro.