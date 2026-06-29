$!Asesinan a balazos a un hombre en pleno centro de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en calles del centro de la cabecera municipal de este municipio.

La víctima fue identificada como Miguel “N”, de aproximadamente 35 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del primer cuadro de la ciudad alertaron a las autoridades tras escuchar el arribo de un vehículo y posteriormente varias detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, reportaron a un hombre tendido sobre la banqueta en la calle 22 de Diciembre, entre 5 de Mayo y Francisco Pérez.