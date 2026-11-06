$!Asesinan a balazos a un hombre en Rincón del Parque, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos cobró la vida de un hombre identificado como Nabor durante la noche de este viernes, en las inmediaciones del Fraccionamiento Rincón del Parque, en el sur de Culiacán. Los hechos se reportaron aproximadamente a las 19:20 horas sobre la calle Cuarto Poder, en las cercanías con la Avenida Constituyente J. Natividad Macías. Según los primeros informes, la víctima se encontraba afuera de una vivienda cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras las detonaciones, el cuerpo de Nabor cayó sin vida en la zona de la cochera del inmueble. Al sitio acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja tras ser alertados sobre una persona herida de gravedad; sin embargo, al intentar brindarle los primeros auxilios, verificaron que ya no presentaba signos vitales a causa de los impactos de bala. El perímetro fue acordonado y resguardado por efectivos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Minutos más tarde, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se hicieron cargo del levantamiento de indicios para la integración de la carpeta correspondiente, ordenando el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.