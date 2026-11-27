ROSARIO._ De al menos tres disparos fue asesinado este viernes un hombre, quien quedó tendido en plena calle de la cabecera municipal, a unas calles de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Rosario y unos pasos de una escuela.
Este asesinato se presenta dos días después de que en la ciudad también se presentara una persecución y agresión con arma de fuego en el Centro, además de alrededor de tres semanas de explosiones y enfrentamientos en diferentes puntos del Municipio.
El hombre asesinado hasta el momento se encuentra sin ser identificado por las autoridades correspondientes.
De acuerdo a testigos en el lugar, alrededor de las 2:00 horas de este viernes 27 de noviembre, en la Calle Pedro Infante de la Colonia Calderón, al menos tres disparos irrumpieron el silencio de la madrugada para después percatarse del asesinato.
Se informó que de inmediato se dio parte a los cuerpos de auxilio acudieron alertados por transeúntes, por lo que acudieron elementos de Cruz Roja y Protección Civil pero ya no presentaba signos vitales.
Tras confirmar el reporte, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, para acordonar el área a la espera de la autoridad competente para recabar los indicios.