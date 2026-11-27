ROSARIO._ De al menos tres disparos fue asesinado este viernes un hombre, quien quedó tendido en plena calle de la cabecera municipal, a unas calles de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Rosario y unos pasos de una escuela.

Este asesinato se presenta dos días después de que en la ciudad también se presentara una persecución y agresión con arma de fuego en el Centro, además de alrededor de tres semanas de explosiones y enfrentamientos en diferentes puntos del Municipio.