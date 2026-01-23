$!Asesinan a balazos a un hombre en situación de calle en Bacurimí, Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes junto a una tienda de conveniencia ubicada en Bacurimí, al noroeste de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de la carretera que conduce hacia Culiacancito y el dren de Bacurimí, aproximadamente a las 14:00 horas.

La víctima es un hombre, aparentemente en situación de calle, quien se encontraba recostado sobre la banqueta junto al comercio.