$!Asesinan a balazos a un hombre en situación de calle en Bacurimí, Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes junto a una tienda de conveniencia ubicada en Bacurimí, al noroeste de Culiacán.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de la carretera que conduce hacia Culiacancito y el dren de Bacurimí, aproximadamente a las 14:00 horas.
La víctima es un hombre, aparentemente en situación de calle, quien se encontraba recostado sobre la banqueta junto al comercio.
Se trata de un varón de aproximadamente 50 años de edad, de complexión delgada y tez morena, quien vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla azul.
El hombre quedó recostado sobre una mochila roja y, cerca del cadáver, quedaron abandonados algunos cigarrillos.
La situación movilizó a la Policía Estatal Preventiva, que se encargó del resguardo del área para la posterior intervención de la Fiscalía General del Estado.