$!Asesinan a balazos a un hombre en un andador del Infonavit Alarcón en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado y murió a causa de múltiples heridas de arma de fuego, cuando se encontraba en el Andador Jilguero del Infonavit Alarcón. El ataque se reportó a las autoridades a las 15:00 horas de este martes, indicando el Andador Jilguero y cruce con el Andador Puma el lugar donde quedó el cadáver.

Al parecer la víctima era perseguida por hombres armados que al darle alcance le dispararon en múltiples ocasiones. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para auxiliar al hombre agredido, pero este ya no contaba con signos vitales.