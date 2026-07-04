$!Asesinan a balazos a un hombre en un domicilio en Campo San Manuel, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado 4 de julio, dentro de un domicilio en Campo San Manuel, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados por vecinos aproximadamente a las 16:00 horas, sobre la avenida principal de la comunidad, enfrente de la escuela secundaria comunitaria.