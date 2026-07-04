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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en un domicilio en Campo San Manuel, en Culiacán

La víctima, conocida con el apodo de ‘King Boxing’, fue atacada en una vivienda de la sindicatura de Aguaruto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/07/2026 18:08
04/07/2026 18:08

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado 4 de julio, dentro de un domicilio en Campo San Manuel, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados por vecinos aproximadamente a las 16:00 horas, sobre la avenida principal de la comunidad, enfrente de la escuela secundaria comunitaria.

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Del occiso únicamente se dio a conocer que es un varón apodado “King Boxing”, que no era originario de San Manuel y tampoco tiene familia en el lugar.

Autoridades atendieron el reporte ciudadano y confirmaron el deceso, por lo que cerraron la calle principal de San Manuel, en donde además quedaron esparcidos algunos casquillos percutidos.

Momento después, la Fiscalía General del Estado arribó al lugar a dar fe de los hechos ver los indicios hallados en la escena.

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