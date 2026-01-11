$!Asesinan a balazos a un hombre en un parque del fraccionamiento Prados de la Conquista, en Culiacán

El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas en la calle Juan O’Donojú, entre el bulevar Conquistadores y la calle Manuel Flores. El cuerpo de la víctima fue hallado en la zona para juegos infantiles.

A balazos fue asesinado un hombre durante la noche de este domingo 11 de enero en un parque del fraccionamiento Prados de la Conquista, al norte de Culiacán.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron los encargados de asegurar la zona al dar fe del hecho. Cabe señalar que no se dieron a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el hecho, solo refieren que al menos un civil armado se acercó al masculino para agredirlo a tiros.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se están encargando de las labores de campo, mientras los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado procedieron con las diligencias y entrevistaron a los familiares.

La identidad no ha sido revelada. Se espera que el cadáver sea trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.