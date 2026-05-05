Asesinan a balazos a un hombre en una barbería de Colinas del Rey, en Culiacán

Un hombre murió en un hospital tras ser atacado a balazos la tarde de este martes 5 de mayo en el interior de una barbería ubicada en la colonia Colinas del Rey, en Culiacán.

El ataque se registró minutos antes de las 14:00 horas en un local ubicado frente a la avenida México 68, donde sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Tras la agresión, el hombre quedó gravemente herido dentro del negocio, por lo que se reportó el hecho al número de emergencias.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital. Sin embargo, al momento de su ingreso, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima fue identificada como Alberto Manuel, de 29 años de edad, quien trabajaba como barbero en el mismo establecimiento y tenía su domicilio en la colonia República Mexicana.

En la barbería quedaron indicios balísticos, por lo que el inmueble fue asegurado por las autoridades. Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, mientras que personal forense acudió al hospital para ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes.