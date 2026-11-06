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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en una casa en el Fraccionamiento Lomas del Mar, en Mazatlán

La víctima fue identificada como Jonatan Simón, de 35 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/11/2026 17:23
06/11/2026 17:23

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en el Fraccionamiento Lomas del Mar, en Mazatlán, la tarde de este viernes 6 de noviembre.

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Los hechos se registraron alrededor de las 16:45 horas en la Calle Río Humaya, esquina con Gaviotas, a una cuadra de la Avenida Ejército Mexicano y cerca de la Colonia Independencia.

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La persona asesinada fue identificada como Jonatan Simón, de 35 años, y vestía al momento del ataque una playera tipo polo de color rojo, short y tenis negros.

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Al lugar arribaron elementos del Ejército, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Municipal.

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