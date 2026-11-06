$!Asesinan a balazos a un hombre en una casa en el Fraccionamiento Lomas del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en el Fraccionamiento Lomas del Mar, en Mazatlán, la tarde de este viernes 6 de noviembre.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:45 horas en la Calle Río Humaya, esquina con Gaviotas, a una cuadra de la Avenida Ejército Mexicano y cerca de la Colonia Independencia.

La persona asesinada fue identificada como Jonatan Simón, de 35 años, y vestía al momento del ataque una playera tipo polo de color rojo, short y tenis negros.