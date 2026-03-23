$!Asesinan a balazos a un hombre en Villa Satélite, en el sector El Barrio de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes 23 de marzo en la colonia Villa Satélite, ubicada en el sector El Barrio de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 21:20 horas en el cruce de las calles Umbriel y Del Barrio, donde inicialmente se alertó sobre una persona herida de bala a bordo de un vehículo.
Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a un hombre recostado boca arriba sobre la vía pública, quien ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Metros más adelante, sobre la calle Umbriel, fue ubicado un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán y color rojo, el cual se encontraba en estado de abandono y con las luces encendidas.
De manera extraoficial, se presume que dicha unidad pertenecía a la víctima y que, tras el ataque, descendió del automóvil antes de quedar sin vida en otro punto; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.
La zona fue acordonada por elementos militares, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
Finalmente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley y se espera su identificación oficial.