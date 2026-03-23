$!Asesinan a balazos a un hombre en Villa Satélite, en el sector El Barrio de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes 23 de marzo en la colonia Villa Satélite, ubicada en el sector El Barrio de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:20 horas en el cruce de las calles Umbriel y Del Barrio, donde inicialmente se alertó sobre una persona herida de bala a bordo de un vehículo.

Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a un hombre recostado boca arriba sobre la vía pública, quien ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Metros más adelante, sobre la calle Umbriel, fue ubicado un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán y color rojo, el cual se encontraba en estado de abandono y con las luces encendidas.