$!Asesinan a balazos a un hombre frente a supermercado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo estacionado frente a un supermercado ubicado sobre el bulevar Universitarios, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió cuando al menos tres sujetos armados arribaron al área de estacionamiento del supermercado, donde también se encuentran otros establecimientos comerciales, cerca del cruce de los bulevares Sánchez Alonso y Universitarios.