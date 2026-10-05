$!Asesinan a balazos a un hombre frente a supermercado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo estacionado frente a un supermercado ubicado sobre el bulevar Universitarios, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán.
El ataque ocurrió cuando al menos tres sujetos armados arribaron al área de estacionamiento del supermercado, donde también se encuentran otros establecimientos comerciales, cerca del cruce de los bulevares Sánchez Alonso y Universitarios.
Los agresores se dirigieron hacia un Nissan Tiida, modelo aproximado 2010, de color blanco, y dispararon al menos en tres ocasiones contra la unidad. Los impactos se concentraron en el lado del conductor.
Tras la agresión, la víctima quedó sin vida dentro del vehículo. Hasta el momento se desconoce su identidad y no se han proporcionado características físicas que permitan identificarla.
El sitio se encuentra en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, donde los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas de este lunes 5 de octubre, en un horario en el que se registra un importante flujo vehicular y movimiento de estudiantes debido a la salida de clases en la zona.
Elementos de Bomberos acudieron al lugar y realizaron un acordonamiento parcial del estacionamiento, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.