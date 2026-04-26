$!Asesinan a balazos a un hombre frente a un bar de la Colonia Centro de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 26 de abril en la Colonia Centro de Culiacán, frente a un reconocido bar ubicado donde en meses recientes se han registrado diversos hechos violentos. El ataque fue reportado poco antes de las 11:00 horas sobre el cruce de las calles Francisco Villa y Vicente Guerrero, a escasos metros de la Avenida Leyva Solano.





De acuerdo con los primeros informes, la víctima era un hombre de complexión robusta y tez clara, quien fue sorprendido por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, a un costado de una motocicleta que presuntamente pertenecía al occiso.





Hasta el momento no se ha establecido oficialmente si la persona circulaba en la unidad al momento del atentado o si se encontraba detenida en el lugar. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio luego del reporte al número de emergencias, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.



