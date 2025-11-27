$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una pollería en San Pedro, Navolato

Miguel David, de 54 años, conocido como “El Pinto”, fue privado de la vida la tarde de este jueves frente a un negocio de venta de pollos asados en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, dos hombres que viajaban en una camioneta pick up descendieron del vehículo y abrieron fuego contra la víctima, quien intentó correr para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los disparos. En el sitio fueron asegurados ocho casquillos percutidos de arma corta.