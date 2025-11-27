$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una pollería en San Pedro, Navolato

Miguel David, de 54 años, conocido como “El Pinto”, fue privado de la vida la tarde de este jueves frente a un negocio de venta de pollos asados en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.
De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, dos hombres que viajaban en una camioneta pick up descendieron del vehículo y abrieron fuego contra la víctima, quien intentó correr para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los disparos. En el sitio fueron asegurados ocho casquillos percutidos de arma corta.
El homicidio ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Ignacio Zaragoza, a un costado de las vías del tren y a pocos metros de la carretera estatal Culiacán–Navolato, cerca del acceso principal a San Pedro. Una denuncia al número de emergencias alertó a elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes arribaron al punto.
Policías municipales de Navolato y agentes de la Policía Estatal Preventiva acordonaron la zona, mientras personal pericial e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.