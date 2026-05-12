$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una vivienda en la colonia La Amistad, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 12 de mayo en la colonia La Amistad, en Culiacán.
El crimen fue reportado alrededor de las 21:00 horas frente a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Justicia y avenida Socorro Astol, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta, frente a una vivienda, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Al revisar a la víctima, los militares confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por los elementos castrenses para preservar la escena, donde además quedaron indicios balísticos relacionados con la agresión.
Posteriormente arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para establecer oficialmente su identidad.
Este hecho representó el quinto homicidio registrado durante la jornada de este martes 12 de mayo en Culiacán.