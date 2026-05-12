$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una vivienda en la colonia La Amistad, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 12 de mayo en la colonia La Amistad, en Culiacán.

El crimen fue reportado alrededor de las 21:00 horas frente a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Justicia y avenida Socorro Astol, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta, frente a una vivienda, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.