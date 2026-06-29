$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una vivienda en la colonia Obrero Campesino, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde-noche de este lunes 29 de junio frente a un domicilio ubicado en la colonia Obrero Campesino, en Culiacán.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Iván, de aproximadamente 40 años de edad.
El ataque fue reportado alrededor de las 18:40 horas en una vivienda localizada sobre la calle Selene, casi esquina con la calle Galaxia, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, Iván se encontraba en el acceso del inmueble cuando fue sorprendido por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.
Elementos de la Guardia Nacional, que se encontraban cerca del sector, acudieron como primeros respondientes y localizaron al hombre tendido sobre el suelo con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo con una manta azul.
La zona fue acordonada por los elementos federales para preservar la escena, donde quedaron casquillos percutidos frente al domicilio. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Con este hecho, suman tres homicidios registrados en un lapso de aproximadamente dos horas en Culiacán. Previamente fueron asesinados un hombre en una vivienda improvisada de la colonia Villa Bonita y otro más en la colonia Lázaro Cárdenas, ambos al sur de la ciudad.