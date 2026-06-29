$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una vivienda en la colonia Obrero Campesino, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde-noche de este lunes 29 de junio frente a un domicilio ubicado en la colonia Obrero Campesino, en Culiacán.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Iván, de aproximadamente 40 años de edad.

El ataque fue reportado alrededor de las 18:40 horas en una vivienda localizada sobre la calle Selene, casi esquina con la calle Galaxia, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, Iván se encontraba en el acceso del inmueble cuando fue sorprendido por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.