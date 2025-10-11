Asesinan a balazos a un hombre frente a unas canchas de beisbol de Bachimeto, en Navolato

Frente a unas canchas de beisbol fue asesinado un hombre la mañana de este sábado 11 de octubre en la cabecera de la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Navolato.

Familiares identificaron al occiso como Carlos, de aproximadamente 30 años de edad y quien era originario de El Potrero de Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 7:30 horas en un camino de terracería que se encuentra frente a la carretera que conduce hacia la comunidad de El Limoncito.

La víctima fue descrita como un masculino de complexión robusta y tez clara, el cual llevaba puesto una camisa de resaque azul marino y un short del mismo color con rojo y blanco.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre un masculino asesinado a balazos fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad para responder al hecho.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano arribaron al punto y encontraron al hombre recostado boca arriba con heridas de bala y sin señales de vida, por lo que procedieron a delimitar una zona y solicitaron la intervención del personal de investigación.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes y las labores de campo en el lugar de los hechos. Al finalizar ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.