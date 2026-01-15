$!Asesinan a balazos a un hombre frente a unas canchas de futbol de la Colonia Sinaloa, en Culiacán

A balazos, fue asesinado un hombre durante la tarde de este jueves frente a unas canchas de futbol de la Colonia Sinaloa, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas de este 14 de enero en la Calle Sauces, entre la Avenida Patria y la Calle Magnolia.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba en la banqueta arreglando una bicicleta cuando sujetos armados se le acercaron para dispararle en repetidas ocasiones.