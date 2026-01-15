$!Asesinan a balazos a un hombre frente a unas canchas de futbol de la Colonia Sinaloa, en Culiacán

A balazos, fue asesinado un hombre durante la tarde de este jueves frente a unas canchas de futbol de la Colonia Sinaloa, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas de este 14 de enero en la Calle Sauces, entre la Avenida Patria y la Calle Magnolia.
Según reportes preliminares, la víctima se encontraba en la banqueta arreglando una bicicleta cuando sujetos armados se le acercaron para dispararle en repetidas ocasiones.
Un reporte sobre una persona lesionada de bala emitido al número de emergencias 911 provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo agentes de la Policía Municipal quienes arribaron al punto para dar fe del hecho.
En el lugar encontraron al hombre recostado boca abajo con heridas de bala en la cabeza.
Paramédicos del grupo GERUM revisaron a la víctima, sin embargo se retiraron al confirmar que ya no contaba con signos vitales.
La identidad no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de aproximadamente 40 años, de complexión robusta y tez morena, el cual tenía puesto una camisa azul, pantalón rosa y huaraches.
Los agentes preventivos acordonaron el área para preservar la escena, dónde fueron localizados casquillos percutidos.
Más tarde llegaron los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para proceder con las diligencias correspondientes.